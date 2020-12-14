Если вы никогда не пробовали сливовый соус, сейчас как раз время, чтобы исправить эту оплошность. Приготовьте это уникальное блюдо и вы останетесь довольны результатом.

Благодаря соусам все блюда становятся вкуснее, сочнее и аппетитней. Эта жидкая приправа подается к мясу и макаронам, картофелю и прочим гарнирам.

Сегодня разнообразных соусов продается огромное количество . Всем известны ткемали, майонез, горчица, кетчуп, тартар, грибной, грузинский сацебели прочее. Особой пикантностью выделяется сливовый соус, обладающий незабываемым вкусом и придающий оригинальность различным кушаньям.

Особенности сливового соуса

Этот кулинарный шедевр примечательный тем, что он сочетается с разной едой. Например, заправку добавляют к мясу, макаронам, рыбе, картофелю. Даже если пища кажется неудачной, ситуация решаема. Достаточно добавить немного соуса и вкус блюда радикально изменится. Существует множество вариантов приготовления сливового соуса. В каждый из них добавлены разные ингредиенты, но все они запоминаются характерным кислым вкусом со сладкими нотами. Примечательный особый фруктовый аромат. Какой бы сорт слив вы ни взяли , все равно получится оригинальная заправка.

Для раскрытия неповторимого аромата используются приправы и специи. Повар самостоятельно отдает предпочтение тем или иным пряностям. Но, особой популярностью пользуются хмели-сунели. Часто кулинары добавляют кориандр. Важно выбрать правильные приправы и тогда соус оставит после себя приятное послевкусие. Ценители пикантных сочетаний уже давно оценили неоспоримые преимущества этой вкуснятины. Ведь ее можно хранить достаточно долго практически при любой температуре.

Следующая статья предлагает интересные варианты рецептов простого сливового соуса, с которыми справится даже начинающий повар.

Домашний сливовый соус

Величайшее кулинарное изобретение теперь доступно каждому. Ведь что может быть оригинальнее, как некислый соус со сладкими нотами. Заправка идеально сочетается с рыбной едой. Но, согласитесь, все привыкли к определенному восприятию мясного блюда, а яркий вкус поможет раскрыть кушанье с другой стороны.

Калорийность домашнего рецепта составляет всего сорок три ккал.

Готовится блюдо приблизительно два часа.

Ингредиенты:

один килограмм зрелых спелых фруктов ;

килограмм зрелых спелых фруктов три головки чеснока ;

головки чеснока полторы чайной ложки грузинской приправы хмели-сунели ;

чайной ложки грузинской приправы хмели-сунели стакан сахара. Но, его можно добавить столько, сколько хочется ; один стручок острого перца ;

стручок острого перца одна чайная ложка соли ;

чайная ложка соли пучок свежей кинзы ;

свежей кинзы одна чайная ложка молотого кориандра.

Принцип приготовления:

Фрукты тщательно промыть под водой. Надрезать сливы. Залить их горячей водой на пятнадцать минут. Когда кожа начнет от плодов отходить, подтянуть ее и очистить. Снять ее можно без проблем. Разрезать фрукты на две половины Извлечь все косточки. Пюрировать в блендере. Если его не окажется, то вполне подойдут мясорубка либо кухонный комбайн. Готовую смесь положить в толстостенную кастрюлю подходящего объема . Поставить ее плиту. Выставить большой огонь. Довести смесь до кипения. Проварить двадцать минут (следует убавить огонь до минимума). Оставшиеся овощи пюрировать блендером. Если под рукой его не окажется, то взять мясорубку или кухонный комбайн. Эту кашу положить в сливовое пюре, подсластить сахаром по вкусу, посолить, положить молотый кориандр. Вскипятить повторно и переложить готовый продукт в предварительно стерилизованные банки. Закрыть с помощью крышек и закаточного ключа, перевернуть банки. Накрыть теплым покрывалом на сутки, пока не остынет.

Классический рецепт

В супермаркете вы не найдете баночку с таким соусом. Гораздо лучше с помощью простых продуктов создать свое уникальное блюдо, которое будет не таким, как покупное. Количество приправ берется из расчета на один литр.

Ингредиенты:

один килограмм слив без косточек;

две головки чеснока;

острый стручковый перец;

пять грамм сушеного базилика;

базилика; пять грамм молотого кардамона;

десять грамм кориандра; пять грамм порошка горчицы;

пять грамм смеси молотых перцев;

две гвоздики;

двести грамм сахара;

пучок свежей кинзы;

десять грамм соли.

Приготовление:

Банки нужно простерилизовать, а крышки залить кипятком с содой. Фрукты хорошо вымыть и сложить в кастрюлю. Залить водой и варить пятнадцать минут. После вынуть сливы и опустить в холодную воду. Таким образом, можно легко снять кожицу. Разрезать плоды на половинки, и удалить косточки. Пюрировать с помощью блендера. Сливовое пюре переложить в большую толстостенную кастрюлю и варить 10 минут. Рекомендуется постоянно помешивать смесь, во избежание пригорания. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Надеть перчатки для работы с острым перцем. Нарезать его колечками. В кипящий соус добавить соль и сахар. Варить продукт еще около десяти минут. Затем добавить в соус оставшиеся ингредиенты. Проварить пять минут. Готовый горячий соус перелить в готовые баночки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания. Бутылки переворачивать не нужно.

Подавать сливовую вкусность рекомендуется к различным мясным лакомствам.

Соус «Барбекю»

Набор продуктов достаточно простой, а с несложным рецептом справится даже начинающий кулинар. Ароматный и вкусный сливовый соус прекрасно сочетается с мясной едой. Соус получится сделать и сладким, и острым. Но всё зависит от того, сколько времени вы уделите увариванию слив, и какие специи будете добавлять в блюдо.

Ингредиенты:

пять килограмм слив;

литр томатного соуса « Барбекю » ;

Барбекю ; сахар положить по вкусу;

по одной чайной ложке черного и красного перцев; яблочный уксус – 160 мл;

соль – 4 ч. ложки;

100 мл соевого соуса.

Приготовление

Промытые сливы проварить 20 мин., протереть или пюрировать . К измельченному продукту добавить томат, соль, перец, соевый соус, сахар. Уваривают массу до желаемой густоты. Добавить уксус, прогревают кисло-сладкий соус из слив еще 5 мин., укупоривают в пропаренную тару.

Томатно-сливовый

Все знают, как называется приправа из спелых помидоров. Кетчуп незаменим с различными мясными блюдами. Он подходит практически к любой еде. Каждая страна не стоит на месте, и умелые кулинары постоянно придумывают что-то новое. Но, неизменными остаются томаты, а добавляют к ним разные компоненты. Чтобы подчеркнуть и раскрыть вкус помидоров, с другой стороны, предлагаем к ним добавить сливы. Новый соус внесет изюминку, а блюда раскроют свой неповторимый вкус.

Ингредиенты:

по 2 кг помидоров и слив;

3 репчатых луковицы;

150 г сахара;

100 г чеснока;

1,5 ст. л . соли; перец чили — 1—2 стручка;

черешок сельдерея — 2 шт.;

базилик — пучок;

укроп — пучок;

зелень кинзы — пучок.

Приготовление:

Помидоры и сливы помыть. Взять каждый плод и сделать крестообразный разрез. Поместить фрукты в горячую воду на пятнадцать минут. Потом опустить их в холодную воду. Таким образом. можно легко снять кожицу. Репчатую луковицу очистить, помыть, измельчить в пюре любым удобным способом. Измельчить сельдерей с базиликом. Сливы, помидоры, луковицу, сельдерей и базилик поместить в толстостенную большую кастрюлю и варить около двух часов. В конце варки в кастрюлю необходимо добавить промытый и измельченный чеснок, также следует положить нарезанную зелень кинзы. За пятнадцать минут до готовности в кастрюлю нужно положить очищенный от семян перец чили. Соус сначала нужно остудить, а после закатать в банки.

С болгарским перцем

Кто любит острые и пряные закуски, по достоинству оценит заготовку с болгарским перцем. Ароматная и в то же время сладкая приправа является отличным вариантом в холодные зимние деньки. В этом рецепте фигурирует мята. При желании ее можно убрать и взять любую свежую или сухую зелень.

Ингредиенты:

2 кг слив;

400 г сладкого болгарского перца;

100 г красного жгучего перца;

1 головка чеснока; винный уксус, кориандр и соль – по 1 ст. ложке;

сахар – 3 ст. ложки;

корица и мята – по 1 ч. ложке.

Приготовление

Сливы нужно отварить до мягкости, после пюрировать любым удобным способом. Можно использовать блендер, мясорубку или кухонный комбайн. Перцы запечь в духовке. Пюрировать вместе с острым перцем в блендере. Сливы соединить с перцами, добавить соль и прочие ингредиенты. Все сложить в кастрюлю и варить 30 минут. За 5 минут до готовности добавить винный уксус. Перелить в подготовленные емкости . Закатать.

Соус из слив на зиму к мясу

Этот редкий рецепт практически не встречается в кулинарных книгах. Зимой, открыв банку, можно добавить густую смесь к куриному мясу, особенно после запекания. Выбирайте для готовки сочные, вкусные и зрелые плоды. Хороший результат не заставит себя долго ждать.

Ингредиенты:

сливы – 1 кг;

острый перец – 3 шт.;

чеснок – 1 головка;

кориандр молотый – 0.5 ч. л.; перец черный молотый – 0.5 ч л .;

молотый – 0.5 ч сахар – 3 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

растительное масло – 50 мл.

Процесс приготовления:

Сливы тщательно перебрать, промыть . Следует удалить косточки и повреждения. Гниль вырезать. Это самая тяжелая и трудоемкая часть в работе. Острый перец очистить от семян (надеть перчатки). Сливы с острым перцем нужно перекрутить через мясорубку либо пюрировать в блендере. Уже сейчас смесь пахнет достаточно хорошо и запах становится достаточно интересным. К перекрученным сливам требуется добавить вымытый и измельченный через давилку чеснок. В соус добавить соль и прочие специи по своему желанию. Здесь идеальным будет кориандр. Налить необходимое количество растительного масла (как указано в рецепте). Это прекрасный консервант для будущей заготовки. Кастрюлю с соусом поставить на плиту и выставить небольшой огонь. Варить около получаса до густой консистенции. Горячий соус разлить в подготовленные банки. Закатать, перевернуть вверх дном и укутать теплым одеялом до полного остывания. Хранить в любом прохладном месте (холодильнике или в погребе).

Со спелыми томатами с чесноком

Проще простого пойти в супермаркет и купить готовый продукт. Но, никто не дает гарантии, что приобретенное окажется вкусным. Поэтому не теряйте даром время, а готовьте соус со спелыми помидорами и чесноком в домашних условиях. Этот необычный вариант никого не оставит равнодушным . Наверняка вы сами никогда такого не пробовали.

Ингредиенты:

1 кг спелых помидоров;

полкилограмма слив (косточки убрать);

слив (косточки убрать); 1 большая репчатая луковица;

2 головки чеснока;

1,5 ст. л . яблочного уксуса; 1/2 ч.л. молотого перца чили;

1/2 ч.л. молотой гвоздики;

2 лавровых листа;

1,5 ст. л . (с горкой) соли;

. (с горкой) соли; сахар по вкусу.

Приготовление:

Сливы и томаты помыть. При наличии удалить червяков. В кастрюлю налить воду, положить туда сливы с помидорами и варить 5 минут. Очистить от кожи. Очищенный лук измельчить в мясорубке. Сливово-томатное пюре и лук перемешать и варить в кастрюле 2 часа. Через 1,5 часа добавить все специи и приправы. В конце готовки вынуть из кетчупа лавровый лист. Пюрировать смесь блендером. Еще раз соус дать кетчупу закипеть. Разлить в стерильные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Ткемали

Этот соус является, как известно, грузинским. Его нужно готовить, используя недозревшие или спелые сливы сорта алыча. Но, гурманы подчеркивают, что взяв любой сорт, все равно получится вкуснятина. А цвет кетчупа меняется, в зависимости от того, какие кислые или сладкие фрукты применялись в готовке.

Ингредиенты:

4 килограмма свежих слив ;

; 2 чайные ложки молотого кориандра;

пучок мяты;

5 зубчиков чеснока; 3 чайных ложек сахара;

соль по вкусу;

450 мл очищенной воды.

Приготовление:

Положить сливы в большую кастрюлю и залить водой. Закипятить, варить 2 часа. Взять другую емкость , установить сито. Перетереть сливовое пюре. Протертую смесь отправить снова на плиту. Варить, постоянно помешивая, 5 минут. Добавить все приправы. Можно добавить перец при желании. Массу выложить в подготовленные банки, закатать. Перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом на сутки.